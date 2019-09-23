【乘客注意】遇港鐵出軌意外有冇得賠？專家話關鍵要睇呢三樣嘢...

●要視乎意外是否由營運商疏忽所致

保險產品比較平台imSure產品總監高永輝表示，一般而言，大型公共交通機構都有購買第三者責任保險，如有意外發生，可就此向受影響人士作出相應賠償。不過，必須先由公證行查核事件，證實意外的確由有關機構疏忽所致，保險公司才會向肇事乘客作出賠償。

以2017年尖沙咀港鐵站縱火案為例，由於公證行裁定意外縱火者造成，而非港鐵責任引致，結果保險公司結果拒絕向傷者賠償。

●政府對事件定性或成理賠關鍵

市面上不少個人意外保險產品均列明，必須「純粹因意外而非其他原因造成身體傷害」保險公司才會賠償，若牽涉人為因素則有權拒賠。

如港鐵站內發生警民衝突，港鐵已公布發生事故，並發出廣播呼籲乘客離開車站，乘客不幸傷亡可能不獲賠償。另外，政府就個別事定性為「暴動」、「騷亂」及「違法行為」等，很多保險公司均會列作為不保事項。

●市民最好自備醫療保險

基於上述原因可見，不論交通工具營運商的第三者責任保險，或市民的個人意外保險，亦不能百份百肯定為傷亡者作出賠償，因此建議市民平時應預早購買醫療保險，一旦任何意外受傷送院，都有一定的賠償金應付醫療開支。

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