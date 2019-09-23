新股專輯︰玩友時代料今年再推2至3款遊戲

(左起)公司秘書劉功友；執行董事及副總裁吳傑；主席執行董事及首席財務官蔣孝黃；執行董事及副總裁徐林；執行董事及副總裁孫波；財務總監李婭

他提到，由於海外營運可減少過度依賴單一市場風險，除了中國市場，公司為海外市場提供不同語言版本遊戲，如繁體中文、英文、韓語、日語等，日後將繼續拓展海外市場，期望能進軍中東市場，又預料今年底能打進歐洲市場。

對於中國當局遊戲版號審批，蔣氏指，遊戲版號審批已進入常態化，認為對規模較大的遊戲發行商有利，而公司不排除在海外優先遊戲發行。

收購方面，他指，公司正研究計劃，惟未有明確目標。財務總監李婭指，公司於過去3年，研發投入佔比約10%。

玩友時代每股招股價介乎1.52至1.96元，每手2,000股，入場費3,959.5元。是次發售3.3億股，10%為公司發售，最多集資6.46億元。

集資所得約30%用於拓展及提升遊戲組合；約35%用於推廣活動；約15%用於強知識產權組合；約10%用於收購；約10%用於一般營運資金。

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