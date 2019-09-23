新股專輯︰玩友時代料今年再推2至3款遊戲
2019年09月23日 18:27
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(左起)公司秘書劉功友；執行董事及副總裁吳傑；主席執行董事及首席財務官蔣孝黃；執行董事及副總裁徐林；執行董事及副總裁孫波；財務總監李婭
手機遊戲開發商玩友時代(FriendTimes)(06820)周二(24日)起至本周五招股，主席、執行董事及首席財務官蔣孝黃在記者會上表示，目前有5款遊戲儲備，另有16款新語言版本的遊戲，預料今年將推出2至3款遊戲，明年上半年推出4款。
他提到，由於海外營運可減少過度依賴單一市場風險，除了中國市場，公司為海外市場提供不同語言版本遊戲，如繁體中文、英文、韓語、日語等，日後將繼續拓展海外市場，期望能進軍中東市場，又預料今年底能打進歐洲市場。
對於中國當局遊戲版號審批，蔣氏指，遊戲版號審批已進入常態化，認為對規模較大的遊戲發行商有利，而公司不排除在海外優先遊戲發行。
收購方面，他指，公司正研究計劃，惟未有明確目標。財務總監李婭指，公司於過去3年，研發投入佔比約10%。
玩友時代每股招股價介乎1.52至1.96元，每手2,000股，入場費3,959.5元。是次發售3.3億股，10%為公司發售，最多集資6.46億元。
集資所得約30%用於拓展及提升遊戲組合；約35%用於推廣活動；約15%用於強知識產權組合；約10%用於收購；約10%用於一般營運資金。
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