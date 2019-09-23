理財Campus：專家教路10分鐘執靚投資組合

政治市之下，環球股市波動性增加，加上臨近有傳統股災月之稱的十月，投資者若想贏盡升市及逆市，則不宜再獨「股」一味！是時候學富豪們做一個含多項資產的投資組合，點組合好？理財專家告訴你，十分鐘就能執靚你的資產分布。

●1分鐘：平衡風險承受能力

如何由淺入深建構投資組合，羽白資產管理財富管理總監梁彥穎建議，大家要先知道自己的風險承受能力，例如每月收入是否穩定？之後會否有很大支出？投資年期多長？這些問題的答案都可決定你可以承受多大投資風險。

●2分鐘：了解產品 認清後市

知道個人的收支情況和風險承受能力後，便要了解自己對投資的熟悉程度。問問自己是否熟悉不同投資工具和投資技巧？過往投資成績如何？以及有否可信的專業人士幫自己投資？

當然，對後市的判斷同樣重要，因企業盈利與經濟狀況好壞相關，你認為未來不同地區的經濟環境如何？香港會否出現經濟衰退？中美貿易戰會否結束？

●2分鐘：着手分配資產比重

梁彥穎指經過上述兩步，大家現在可進行投資組合內的資產配置。投資者要按上述原則，衝量個人是哪類型投資者，愈能承受較大投資風險的投資者，愈可加大股票投資比重，並以投資股票類交易所買賣基金（ETF）分散風險。若認為中美貿戰很快結束，可買美國股票和中國股票相關ETF，否則應分散市場並分段入市。另一邊廂，如認為環球經濟會步入衰退，宜投資多一些在債券ETF。

一般而言，進取型投資者的組合可以80%股票、10%債券、10%黃金，保守型則建議20%股票、50%債券、30%黃金。注意股票集中揀藍籌股，例如標普500指數成分股；債券則要分清投資抑或投機級別。而按往績計算，進取型組合年均回報（未計派息）為8.28%，保守型為4.82%（閱表一）。

他補充，較進取的投資者，可考慮小注買入對沖基金，但要揀成立時間較長，而且往績不俗的。另外，若大家預期環球經濟步入衰退兼息口向下，可考慮加入黃金ETF在組合內。

●5分鐘：嚴選合適投資工具

做好資產配置後，現在開始揀選適合的投資工具。梁彥穎指，不論股票或債券ETF，可優先考慮晨星給予較高評級、以及資產規模較大的ETF。按晨星網站（www.morningstar.com）資料，日均成交最大的ETF是SPDR標普500指數ETF（美股：SPY），價格年內升近兩成，開支比率0.0945%，晨星評級為四星。重倉持股包括微軟（美股：MSFT）、蘋果公司（美股：AAPL）等。

投資中國公司的則有安碩中國大型股ETF（美股：FXI），年內升逾3%，開支比率0.74%，但晨星評級為二星。其首兩大重倉持股是騰訊控股（00700）和建設銀行（00939）。

現時在美國上市的ETF選擇多、交投活躍，但投資者需持有可買賣美股的證券戶口。若只有港股戶口買在港上市的ETF，晉裕投資研究部董事總經理林偉雄亦有一套建議。

他看好中國公司未來前景，建議大家可留意在港上市的ETF（閱表二），如領航中國（03169）跟蹤的指數富時全球中國股票滬深股通指數，可「一網打盡」在中國境內或境外上市的中國公司，首兩大持股包括騰訊和在美國上市的阿里集團（美股：BABA）。

他指，美股ETF可選取領航標普五百（03140）。另方面，現時政治環境令市場充滿變數，透過SPDR金ETF（02840）涉足黃金投資變得可取。餘下的組合比例則可配置較穩定的債券和現金上，如主要投資亞洲主權債券的沛富基金（02821）或投資於美國政府發行的浮動利率國債的PP美國國庫（03077）。

林偉雄補充，一個港股戶口買齊四至五隻ETF，用數分鐘已可快捷建立投資組合，而且對於投資新手，不論是保守型或進取型，ETF是較好的選擇，只是要留意的是香港上市的ETF成交量較小，買賣差價可能較大。

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