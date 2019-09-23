新盤UPDATES︰啟岸單日連沽6伙　尚‧珒溋加推

新盤市道熱鬧，市區兩個大型項目收票反應踴躍，料刺激更多樓盤稍後出籠。而其他各區貨尾盤交投亦見轉旺，發展商爭相引入優惠搶客。

●匯璽III錄4300票 周末前或加價加推

新地代理副總經理唐錦江表示，西南九龍匯璽III於本周四(26日)發售的352伙，截至今午2時，新錄入票已近300張，大手客佔約20%，連同復活票計算，累積收票逾4,300張，當中不乏公司名義投資者。

現樓示範單位今早已重新開放。最快周末或之前再加推，其中細單位料具有2%至3%加價空間。

新地會董事總經理謝文娟稱，會員買家凡於10月底前購買該盤單位，可獲額外1%折扣，若於期內入票登記認購，更可獲價值100元禮券。

●尚‧珒溋加推90伙 最快周內開售

合景泰富集團（01813）市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，啟德尚‧珒溋加推第2號價單共90伙，實用面積由332至752方呎，折實平均呎價25,248元，呎價由22,012至29,168元。而首兩張價單共推228伙，折實平均呎價24,677元，價單市值逾35億元。

龍湖集團（00960）香港項目營銷總監黃少鴻透露，示範單位已錄逾7,000人次參觀，收票超過500張，當中包括大手客及小量公司客。新價單屬原價加推，只有小量單位因樓層較高而價格調整約1至2%，將於短期內公布銷售安排，最快本周內開售。

●啟岸單日連沽6伙

市區細價物業具需求。恒基地產（00012）旗下紅磡啟岸，今日（9月23日）推售新一批單位應市，至少速沽6伙，其中3樓連平台特色戶，實用面積192方呎，平台面積122方呎，以512.44萬元售出，呎價26,690元。

據一手銷售資訊網資料，同系馬鞍山迎海‧駿岸剛亦售出8座8樓A室，實用面積1,454方呎，成交價2,627.3萬元，呎價18,069元。而項目於9月14日售出的8座18樓A室，當時售價逾2,708.54萬元，惟已列明為交易再未有進展。

●藝里坊‧1號加推 增回贈優惠促銷

發展商積極促銷現樓貨尾單位。恒基地產（00012）的西營盤藝里坊‧1號，開售以來累沽110伙，項目剛取得入伙紙，推出新一批單位進行銷售。加推的價單6號涉及25伙，包括14伙開放式、10伙1房及1伙2房戶。扣除最高3%折扣後，折實平均呎價32,294元，售價由逾699.95萬至逾1,514.94萬元，呎價由26,943至35,984元。

項目引入秋季限時現金回贈， 凡於2019年9月27日至10月31日期間購買指明住宅物業，均可獲此優惠，金額由20.8萬至24.8萬元。發展商剛亦上載新銷售安排，將於9月27日起發售25伙。

●傲瀧特色戶以5,720.4萬沽出

新世界發展（00017）旗下清水灣傲瀧交投暢旺，剛再沽出連天台三複式戶，單位為D座P15室，實用面積2,619方呎，成交價5,720.4萬元，呎價21,842元。項目自推出全新長達4年超長成交期付款計劃以來，8天內連沽11伙，合共套現逾5.4億元，平均每戶成交價逾半億元。項目至今累售615伙，連同車位共套現逾170億元。

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