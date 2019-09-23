樓價UPDATES︰鳳德邨減價14%售出

入場門檻較低的未補價二手公屋單位，近期亦要減價才獲承接，黃大仙鳳德邨剛錄得一宗降價近14%買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●港島南貝沙灣本月至今暫僅錄約3宗成交，屋苑1期2座高層A室，實用面積1,153方呎，為三房包括套房及連工人套房間隔，享海景，連車位以3,190萬元沽出，實用呎價27,667元。上址為原業主於○三年以638萬元購入，期內升值4倍。

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九龍區

●鳳德邨紫鳳樓中層17室，八月中以438萬元放盤，剛以378萬元轉售，累減60萬元。以實用面積449方呎計，實用呎價8,419元，買家為白居二人士。

●旺角居屋海富苑海寧閣高層16室，實用面積426方呎，原裝一房間隔，座向北面望街景，於未補價第二市場以475萬元沽出，實用呎價11,150元。據了解，原業主持貨逾19年，帳面獲利370萬元。

●將軍澳慧安園錄辣招鬆綁個案，該盤4座低層D室，實用面積354方呎，原則為兩房間隔，後改為一房，享東南開揚山景。上址本月叫價618萬元放售，經議價後減價約8%，以570萬元沽出，實用呎價16,102元。9月份暫錄約4宗成交，平均呎價約15,386元。

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新界區

●隨着業主願意減價沽售，新界東連錄居屋成交。沙田愉翠苑Q座高層4室兩房戶，實用面積516方呎，屬單邊享城市景。單位八月叫價635萬元放售，累減85萬元或13%，以550萬元售出，實用呎價10,659元。而同類單位上月做價逾600萬元，反映近一個月樓價進一步回落。

●馬鞍山星漣海3B座高層G室，實用面積1,287方呎，屬四房包括套房間隔，以3.6萬元租出，實用呎租28元。租客感屋苑配套完善，間隔合用，即承租作自用。

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