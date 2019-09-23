【劈價實錄】荃灣樓價勁冧　有屋苑2個月跌近一成！

二手樓市繼續跌價，個別屋苑跌勢明顯。荃灣中心19座中層單位，實用面積329方呎，累積劈價至438萬元售出，較約7月時同類成交價，低近9%，呎價約13,313元。同區愉景新城套三房戶，亦減逾百萬元沽，同較約兩個月前賣平約6.4%。

美聯鍾家豪表示，上述荃灣中心單位由投資者持有，坐落單邊望山景，本月初開價450萬元放售，同類成交價最高曾達518萬元。該物業放盤後即獲洽購，再減價12萬元後售出，屬近月低價買賣。原業主2012年以約190萬元購入，持貨7年帳面賺約248萬元。

同區另一個物業愉景新城，近日價格跌得亦急，帶動交投向上。利嘉閣陳敏生指出，由於該屋苑業主主動減價，吸引買家加也快入市，本月已錄約11宗成交。當中9座低層D室一個套三房單位，開價880萬元放售，議價後減119.2萬元，售價760.8萬元，以實用面積602方呎計，呎價12,638元。

資料顯示，上址原業主2012年8月以428萬元購入，7年帳面賺332.8萬元。他亦稱，同類單位7、8月期間，成交呎價都達1.35萬至1.38萬元。

●美孚新邨呎價穿1.2萬

藍籌屋苑呎價每況愈下，荔枝角美孚新邨呎價再跌穿1.2萬元，料為年中後罕見。美聯吳志輝透露，項目3期百老滙街51號頂層單位，沒有電梯直達，實用面積667方呎，最初以868萬元放售。隨着市場氣氛減價，終售800萬元，減幅近8%，呎價僅約11,994元。

事實上，同項目頂層單位，本月早前曾以呎價約1.33萬元售出，是次成交呎價更低。而9月至今項目錄約8宗買賣，平均實用呎價約13,058元。

●元朗四球成交增1.3倍

此外，二手市場做價下挫，可承做九成樓按的400萬元或以下物業成交顯增。市場消息稱，元朗區本月已錄至少7宗成交，並以單幢物業為主，較八月全月只錄3宗，已增加約1.3倍。其中富祐閣一個低層單位，實用面積277方呎，成交價395萬元，呎價約14,260元。

該廈同面積單位上月以408萬元易手，期內回落約13萬元。區內冠煌樓中層戶，最近僅以386.8萬元易手，以實用面積330方呎計，呎價約11,721元。現時全區有約10個該類細價單位放售。

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