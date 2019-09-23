夜市UPDATES：經濟動力弱美股受壓　港夜期低水

美國9月Markit製造業PMI指數勝預期，緩解歐洲經濟增長放緩的擔憂。美股走勢波動道指曾跌逾百點，目前報26,849點，跌85點或0.32%；標指報2,984點，跌7點或0.24%；納指報8,091點，跌26點或0.33%。港股期指夜市現報26,189點，升56點，低水33點。

全球經濟增長動力兩極化，美國9月Markit製造業PMI指數初值為51，勝預期的50.3，兼創5個月新高，相反歐元區經濟數據大幅惡化，歐元區9月製造業PMI初值報45.6，創2012年10月以來低位。

歐洲數據令人失望，進一步加劇了投資者擔憂，歐股三大指數向下，當中英股跌0.2%；德股跌1.15%；法股跌1.07%。歐洲央行行長德拉吉表示，該行需要高度寬鬆的的政策立場，若有必要將審慎地使用宏觀和微觀工具。

個股方面，IBM高管表示願意與Facebook就其虛擬貨幣業務展開合作。兩股分別跌0.71%及1.36%。

另外，Snap和美國聯邦貿易委員會談論有關Facebook的問題，據報Snap提供的文件記錄了Facebook對Snap業務的威脅，包括阻止有影響力的人在Instagram帳戶上引用Snap。

【21:30】貿易前景不明朗下，美股開市早段偏軟，道指跌103點，至26,831點；納指跌16點，至8,101點；標指跌8點，至2,983點。

蘋果公司(Apple Inc.)早年因涉嫌避稅，被歐盟下令向愛爾蘭償還130億歐元。其他類似案件本周開審，法院或有裁決，可能為Apple上訴結果帶來啟示。Apple股價早段升0.5%至218.81美元。

Facebook(Fb)的營運手法正受到反壟斷調查，該公司的競爭對手與當局討論了Fb的營運策略。Fb股價早段跌0.4%至189.16美元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。