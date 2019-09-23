全球經貿戰︰美國農民恐再次失望？中國不太需要大豆...

中美貿易談判的其中一個焦點，落在中方會否恢復購買美國農產品上。據報為了對即將來臨的中美高級別會談釋出善意，多家中國企業已簽下大豆購買合同，總購買量達數十萬噸。然而，有外媒分析指出，目前中國購買大豆的行為，更多是出於履行承諾，而不是真的有需要。

分析指出，由於非洲豬瘟肆虐，令中國的豬隻數目減少了38%，豬肉價格較則按年增長了78%。因此，中國對於飼料的需求亦相應地減少。

此外，按照常理，由於來自巴西的大豆供應減少，中國料將面對大豆缺口。不過，北京當局已着手解決這個問題，早前阿根廷農牧漁業部宣布，已和中國已達成有關准許阿根廷大豆豆粕進口協議。阿根廷是全部最大的豆粕出口國。

而據美國農業部估算，中國於2019至2020年度，全年進口大豆量料為8,500萬噸，高於上年同期的8,300萬噸，但較兩年前的9,400萬噸減少，美國農業部的北京專員估算的進口量甚至更低，僅約8,000萬噸。因此，中國購買數十萬噸美國大豆，只佔整體進口很小的一部份，而數據亦反映出中國對進口大豆的依賴正在減少。

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