2019年硅谷年薪平均最高的3大科企係...

外媒報道，眾所周知，美國硅谷滿佈都是賺錢的科企，因此，許多公司支付給員工的薪金都高於美國各行各業的平均水平。

美國招聘網站Glassdoor最新發現顯示，前列25家硅谷薪水最高的科技公司的年薪中位數從13.3萬美元到近17.1萬美元不等。以下是當中頭3位最高年薪中位數的硅谷科企:

1.Palo Alto Networks

網絡安全公司Palo Alto Networks成立於2005年。該公司與組織合作以防止網絡洩露，並僱用5,000至10,000名員工。

年薪中位數: 170,929美元(約133.3萬港元)

2. NVIDIA

英偉達公司發明的「圖形處理單元」推動PC遊戲市場和現代電腦圖形的發展。如今，該公司擁有10,000多名員工，年收入達100億美元。

年薪中位數：170,068美元(約132.6萬港元)

3. Twitter

Twitter由創辦人及CEO杜斯(Jack Dorsey)領導，總部位於三藩市。乃美國最大的社交網站之一。

年薪中位數：162,852美元(約127萬港元)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。