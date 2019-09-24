李嘉誠基金會呈請曹忠破產
2019年09月24日 00:00
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五龍系主席曹忠。(互聯網)
五龍系主席曹忠遭李嘉誠基金會呈請破產，五龍動力(00378)及五龍電動車(00729)周一(9月23日)復牌後股價大跌，全日分別收挫31.88%和29.33%，單日市值分別蒸發逾1.48億和1.83億元。
基金會回應傳媒查詢時稱，基於曹忠無力償還擔保款項本金及利息，截至7月欠款共逾11.19億元，故入稟法庭申請其破產。
該基金會於2011年投資中國資源交通集團(00269)債券，其後由該公司主席兼曾任首鋼控股(香港)副主席兼總經理的曹忠作私人擔保。2016年中國資源交通違約，逾期未向基金會全數歸還有關債券之本金及利息，並屢次以不同方式拖延還款，未能提供實質之應對計劃或還款時間表，基金會至今仍無法收回上述款項。對於上述債券之投資被長期拖欠，基金會經過多次交涉無效，惟有向債券擔保人追討。
繼五龍系兩間公司後，中國資源交通周一亦發公告，確認基金會對主席曹忠提破產呈請，惟該呈請還處於起始階段，公司暫時還未經曹得到足夠有關的資料，以分析其對集團的影響。
資料顯示，早在2010年，五龍電動車的前身嘉盛控股(其後公司多次改名)向李嘉誠配發4億股新股，集資淨額2.9億元。
李氏亦曾於2011至2012年間入股或持有過首鋼系香港上市公司相關權益，包括首長四方(00730)、首長科技(00521，現稱CWT International)、首長國際(00697)，但他目前在上述多間公司均再沒有股權需要申報。
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