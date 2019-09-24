李嘉誠基金會呈請曹忠破產

基金會回應傳媒查詢時稱，基於曹忠無力償還擔保款項本金及利息，截至7月欠款共逾11.19億元，故入稟法庭申請其破產。

繼五龍系兩間公司後，中國資源交通周一亦發公告，確認基金會對主席曹忠提破產呈請，惟該呈請還處於起始階段，公司暫時還未經曹得到足夠有關的資料，以分析其對集團的影響。

資料顯示，早在2010年，五龍電動車的前身嘉盛控股(其後公司多次改名)向李嘉誠配發4億股新股，集資淨額2.9億元。

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