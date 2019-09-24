歐股收市受壓　途易逆市升逾6%

歐洲最新經濟數據遜預期，拖累歐股周一表現。英國富時100指數收報7,326點，跌18點或0.26%；法國CAC指數收報5,630點，跌60點或1.05%；德國DAX指數收報12,342點，跌125點或1.01%。

英國旅行社Thomas Cook因債務談判失敗而結業，行政總裁Peter Fankhauser向該集團的客戶和員工道歉。受消息影響，Thomas Cook的主要競爭對手，德國旅行社途易(TUI)股價急漲6.34%。

另外，英國廉航公司easyJet及愛爾蘭同業Ryanair Holdings股價亦分別升4.63%及0.85%。

歐元區、德國及法國相繼公布製造業採購經理指數(PMI)數據，全數差過市場預期，令大市承壓。

歐元區9月製造業PMI初值報45.6，創2012年10月以來低位。Markit經濟學家Chris Williamson稱，隨着製造業進一步下行並蔓延至服務業，顯示歐元區經濟接近停滯不前。數據亦暗示第三季度國內生產總值(GDP)增速可能僅0.1%。

德國製造業前景依舊黯淡，9月份Markit製造業PMI初值錄得41.4，預期為44，前值43.5；服務業PMI初值52.5，差過預期54.3及前值54.8；綜合PMI初值由上月51.7跌至49.1，預期為51.5。法國方面，9月製造業PMI初值意外下滑至50.3。

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