東方日報B2：貿發局再降出口預測　料全年跌4%

中美貿易戰對香港出口業的衝擊日益嚴重！香港貿發局繼今年6月之後，在短短三個半月再度下調本港今年出口增長預測，更從原先上升2%大削至下跌4%。若果上述預測最終應驗，將會是繼2016年之後，本港全年出口再度錄得下跌，並且為2009年以來最傷。

貿發局於+月已把今年本港出口增長預測，由按年升5%下調至升2%，今次再進一步調低。此外，該局出口指數於第三季亦由上季的37.3，暴跌至27.4，接近2008年金融海嘯時歷史低位，並且連跌兩季，顯示未來數月本港出口增長前景黯淡。

對於周四公布的本港八月外貿數據，廠商亦不寄厚望，市場預測出口將按年跌7.1%。而香港自去年11月起，已連續九個月出口錄下跌，當中六月更按年暴挫9%。若上述預測應驗，將會連跌十個月。

香港貿發局研究總監關家明表示，中美貿易戰爭端持續，涉及的四張產品清單基本涵蓋所有中國出口至美國的產品，無可避免會影響香港整體出口增長。港商宜加快拓展新興市場步伐，特別是東盟、拉丁美洲以及中東市場。

近年香港出口至這些市場的增幅不俗，在此消彼長下，東盟甚至超越美國成為香港第二大出口市場。而在今年首七個月，香港出口至東盟的貨值按年升4.6%，相反，同期出口至美國的貨值則降10.9%。

他又稱，進一步下調出口預測的機會不大，除非8至12月份出口每月平均下跌6.5%或以上，全年出口預測才會跌超過4%，而8至10月的數據最為關鍵。若中美貿易關係達成明確的協議，便能夠消除不確定性，屆時出口有望反彈。

至於近期本港社會問題對出口業的影響，關家明表示，對入行已久及有口碑的廠商影響不算顯著，反而對新入行的廠商有較大影響。儘管社會活動可能間接地對船運有影響，但其貨值只佔整個貨運業的兩成，暫時影響輕微。

另外，貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，第三季出口指數急降至貼近歷史低位，各行業和市場的指數均全線下跌。其中，33.2%的受訪港商認為，未來最大挑戰是中美貿易戰，而認為全球需求下降的港商則佔30.4%。

第三季調查亦顯示，73.4%受訪港商曾遭買家削減訂單，遠高於上季的52.4%；季內遭壓價的佔44.1%；遭取消訂單的佔26.6%，但仍有27.7%廠商能與買家分擔新增關稅。關家明指，廠商遭削減或取消訂單及壓價較之前嚴重，而已把生產或採購基地遷移的港商，當中32.7%受訪者選擇越南、柬埔寨佔16.4%及印度佔10.9%。

資料顯示，貿發局出口指數反映近期出口前景，每季調查均訪問五百位香港六大行業的出口商。

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