鄺志良　中國經濟下行壓力大

中央若仍抱着「穩增長」的政策目標，逆周期的貨幣和財政政策將不能避免。

從各種的經濟數據來看，中國經濟仍面臨較大的下行壓力。中國的增長火車頭──固定資產投資在1至8月按年上漲5.5%，但較1至7月回落0.2個百分點，其中房地產投資增速連續4個月下降。而1至8月中國製造業投資按年上漲2.6%，但較1至7月下滑0.7個百分點。消費和出口方面也明顯偏軟，8月中國社會零售消費增速較7月回落0.1個百分點；8月中國出口增速較7月更大幅回落4.3個百分點。

面對不斷增加的下行壓力，央行早前於5月已宣布將通過一年期中期借貸便利(Medium-term Lending Facility, MLF)注入2,000億元人民幣的流動性。如筆者在5月份時指出，MLF的具體操作，就是讓金融機構提供國債、央行票據、政策性金融債、高等級信用債等優質債券作為合格質押品，由央行提供資金，增加金融機構中期融資，支持相關機構提供低成本貸款，目的在於間接降低社會融資成本。在9月20日，央行再次公布展開MLF操作2,000億元人民幣，操作利率為3.3%，與前期持平。

央行同時在9月16日正式全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，並計劃於10月15日和11月15日，對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行，分兩次定向下調存款準備金率共計1個百分點。隨後於9月20日央行降低貸款基準利率5個點子，加上8月份的降息，基準貸款利率總共下調11個點子(即0.11%)，幅度並不太大，但連續降準減息，反映中央對第4季的經濟表現並不樂觀。但中央已多次提出，不希望透過「大水漫灌」刺激經濟，因此央行續做MLF時並沒有採取更低的操作利率，而降息幅度亦相當克制。

中央亦希望透過地方政府加大財政政策和貨幣政策對經濟的支持力度。9月初國務院常務會議明確要求「地方政府專項債券要確保9月底前全部發行完畢」，並要求「根據地方重大專案建設需要，按規定提前下達明年專項債部分新增額度」。這意味着中央希望地方政府能加快地方建設和投資的支出，拉動經濟回升。

如前所述，中央連串貨幣和財政政策，正正反映中央對第4季，甚至是明年第1季的經濟增長不大樂觀，雖然中美貿易緊張局勢呈現紓緩迹象，但要徹底解決爭端，仍有漫長路途，貿易緊張局勢仍持續構成風險。歐洲市場同時未見明顯好轉，歐洲央行近月推出一系列寬鬆措施，包括將存款利率下調0.1%至-0.5%及重啟資產購買計劃，每月購債規模為200億歐元， 並承諾在通脹目標實現前不會終止該計劃。

市場亦認為美國聯儲局再會調低利率，當中美歐央行同時放鬆銀根，正好印證全球經濟正處向下調的大趨勢，作為全球第2大經濟體，中國絕對不能獨善其身，第3和第4季的經濟增長很有可能再度下滑，接近6%的水平，假若中央仍抱着「穩增長」的政策目標，逆周期的貨幣和財政政策將不能避免。

鄺志良

香港公開大學人文社會科學院院長及經濟學教授

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