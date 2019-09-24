胡孟青　央行政客齊做市場奴隸

中國證監會前主席肖鋼日前說，監管部門不應把股市上漲視為政績，此話出自他口中，可說是感同身受。事實上，將市場表現、資產價格高低當作政績衝量的，豈止是內地部分監管部門呢，這種行為及理念，其實很大程度上已蔓延至全球主要市場及其政客。

即將出任歐洲央行行長的國際貨幣基金組織(IMF)前總裁拉加德警告，各國政府忽過度依賴央行政策，並要努力減少對經濟的人為損害。拉加德指，貿易戰、關稅戰都是人為，人為問題可由人類補救。即將成為全球最鴿派的央行領導，但願拉加德不會口是心非吧！貿易戰影響，由央行寬鬆政策包底，而更重要在於，不論政客及央行，都已經成為市場價格走勢的奴隸，這才是最大問題。

聯儲局減息後，對於未來利率走勢指引支吾以對，引來市場不快。對於美國而言，最大問題是近日出現市場短期利率急升，即使是受到季節或一次因素影響，但近一年以來，次數是較為頻密。經濟數據作為依歸的央行，美國是沒有太大空間大幅減息，但市場利率上升，更容易引致恐懼，似乎當局別無他選情況下，要再次擴大資產負債表，亦變相再製造更多流動性了。

過去十年，全球製造大量資金，推高資產價格。結果，同一批資產，就要有更多流動性提供支撐，才可以保持穩定。這雖然基於金融市場穩定考慮，但亦令到央行及政府只有持續地唯市場馬首是瞻。

流動性氾濫，市場要更多維穩支持政策，換來卻是社會的不穩定。近年，西方商界及學術界討論包括資本主義的未來發展及改進。可是，全球政府已無形加大干預經濟力量，財困政府要央行支持才可以達致更大的財政政策效果，如果資本主義的好壞是與金融市場繁榮掛鈎的話，央行所扮演的就是維繫角色。

市場製造繁榮，亦有時構成社會不公，資本主義所強調經濟帶動就業的那一套，亦備受質疑。當前，如果央行減少為市場效力的角色，政府又財困情況下，持份者之中，企業其實仍然是重要及可利用的一環。企業追求盈利、爭取提高股東回報之餘，近年亦強調社會責任。企業社會責任的定義很廣，既可以是公益、又可以是環保政策支持等。其實，如果將企業社會責任更進一步定義及更少商業化色彩，或者應投入在社會的資源可以有所提升。

獨立股評人 胡孟青

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