梁彥穎　AI投資難化腐朽為神奇

Fb讓兩個人工智能(AI)機器互相對話，最後創造了新語言的這一個傳聞是假的。它們只是忘了跟隨英語文法，把英文說得一塌糊塗但又尚可相互明白，Fb見並無商業用途，才決定把機器關掉。

AI打敗棋王後，人們出現錯誤的想法，以為AI可以超越人類智慧，在投資領域內創造獨特投資法，打敗全球股神。但事實證明，在特定不變的環境中遵守不變的規則，無論情況如何複雜，AI亦可透過學習，把竅門完全掌握。

然而，若環境或規則不斷改變，AI將不知所措。例如AI只學習了牛頓運動定律，遇到需要準確預測光速如何受超強重力場影響運動時，AI是不懂創造相對論來解決問題。

因此，不難想像美國市場兩隻以AI操盤的ETF在2018年不但輸錢，而且比同期道指表現更差。原因就是它們都按一系列指定技術指標炒賣，市場表現一旦有異於過去表現，舊技術指標便會捉錯用神。無論AI對這些既定技術指標如何熟練運作，也無法化腐朽為神奇。

或許AI只能輔助基金經理搜集及研究大量資料，並按指示測試大量不同投資模型，務求在估計的投資環境中優化投資回報。

若AI真的能夠找出不輸錢的投資方法，大型AI發展科技公司，例如谷歌、Fb、IBM等，就不用公開他們的AI發展平台，讓不同行業參與開發不同的AI應用。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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