羅尚沛　二萬六關守得穩可加注

周一(9月23日)A股和港股雙雙跌穿了重要支持，中美因素上，華盛頓會談新添枝節，副部長級會議本來順順利利，豈料中方取消參觀農業企業，原本可能只是行程安排的改變，但這些無關痛癢的枝節，在此敏感時刻發生則屬於利空。

雖說中美會談有特朗普這個人物在內，每時每刻都在變化市場早已習慣，但中港股市杯弓蛇影雖未及初時那樣敏感，但陰霾不散，每當有風吹草動例必循例下跌，仍然是避無可避。

另外，在周日交易的埃及股市EGX 100急跌5.6%，一度觸發暫停交易，導致埃及股市突然高台跳水的原因是，遭遇到來自土耳其、卡塔爾和穆斯林兄弟會法西斯組織發起的假新聞攻勢。當然，環球市場的走勢與埃及因素的聯繫可說是微乎其微，但與之前也門無人機攻擊沙特煉油設施時間距離接近，無疑令市場有所憂慮。

不過，埃及經濟本來就差，貨幣貶值和油價忽然上漲已經是百上加斤，而且埃及股市一向都是大上大落難以捉摸，類似星期日的情況並不罕見。如果中港股市周一是因為這隻黑天鵝而急跌，也未免太庸人自擾了。

每年十一黃金周前都有人在問，長假期前最後一個星期應該是持幣過節，還是持股過節。據統計，在過去十年當中，黃金周前的一個交易星期，滬綜指六次出現過下跌，反而假期後A股有9次是升市。所以按照這個概率來講，策略上應該是等今個星期殺跌，再在臨近長假前回補，然後持股過節才對。

邏輯的解釋是，由於黃金周假期時間長，保守資金會選擇低倉位過節，以免外圍出變局時，只能持貨乾等復市後才能對應，而到假期結束後，如果期間沒風沒浪，就回補倉位。A股再次失去3,000點大關，這個星期大概率下試技術支持位2,940點，如到此水平不妨大膽加注，待長假期後反彈。而港股操作相近，希望今個星期可試26,000點底部，守得穩的話，一可憧憬A股休市北水會轉炒港股，二可期待A股黃金周後的行情。

中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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