林嘉麒　美國錢荒　港股恐再淪提款機

上周提及美國回購利率走勢有古怪，建議觀察後才部署，結果美國紐約聯儲銀行連續4日向市場注入資金750億美元，市場回購利率有所下降，周五隔夜回購利率降至1.9厘。不過，事情未告一段落，紐約聯儲銀行同時於周五宣布，會在10月10日前繼續注入資金，維持聯邦基金利率維持在1.75至2厘的目標範圍。

另外，當局亦宣布在24日起開始一連4日，每日繼續投放至少750億美元的隔夜回購，同時投放14天期回購，每次至少300億美元，直到10月10日，及後再看情況需要再投放資金。企業和大部分交易在月底進行季結，而月底前有2,000億美元的國債和票據拍賣，今年資金確實較往時緊張。平常在回購利率上升時，銀行會將「超額準備金」投放在回購市場賺取更高利率，不過今次並沒有出現。美國的銀行在聯儲局存放了一定額度的儲備金，帳戶內超過法定要求的部分即為「超額準備金」，這部分銀行可在隔夜利率抽升時拆出去賺錢，銀行今次沒有這樣做，季結前出現錢荒問題，暫時可以當作季節性因素，惟要留意美國錢荒的出現，同時也是港股近期的下跌。

巧合地，美國今次出現錢荒問題的同時，恒指亦宣告失守50天移動平均線，周一(9月23日)再失守20天移動平均線，也是最後一條重要平均線支持。假如第3季季結後，在10月10日後，美國回購利率仍需要聯儲銀行再進行注資，則代表了美國的銀行資金出現緊張情況，屆時投資市場或要再擔心多一個因素。香港是國際提款機，美國缺錢，來香港提款，也是平常事。事實上，早前美國的銀行的超額準備金已跌至1.33萬億美元，為8年半新低，而聯儲局上次減息，同時亦將超額準備金利率下調0.3至1.8厘，低於目標利率上限0.2厘，下降幅度較基準利率為大，理論上銀行在超額準備金的緊張情況應該略為紓緩，惟事情未必簡單。

無論如何，未來兩周美國市場正面對着另類缺水，投資市場早前的熾熱氣氛要略為降溫，加上中美雙方過去周末的副部級磋商並無突破，而且中國農業代表團更取消了赴美農業州的訪問計劃。儘管中方以綜合考慮各種因素為由，從而淡化市場對於中美關係的猜測，奈何投資者市場會加以戒心。

周一內地市場再度憂慮本周有大量逆回購及MLF到期，受A股下跌拖累外，港股同時面對美國回購利率加大被沽壓力。在內外挾擊的情況下，本周五恒指結算前，整體大市反彈力欠奉，估計短線20天線已成阻力，增加了下試保力加通道附近的機會，大約在25,300點水平。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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