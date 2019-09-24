鑫濤　「特」式操盤隨時衰收尾

雖然上周聯儲局議息後一如市場預期宣布減息0.25厘，但美國總統特朗普仍然不滿意。特朗普希望聯儲局之後仍然可以大刀闊斧地減息。但其要求聯儲局大幅減息的目的並不是因為美國目前經濟非常差勁，因此需要以減息的手段來改善經濟，反而是因為目前美國政府欠下天文數字的債務需要支付龐大的利息開支，所以特朗普自私地希望利用強迫聯儲局大幅減息的手段來人為地減少政府龐大的利息開支負擔。

結果，這樣使到聯儲局的貨幣決策好像只是根據特朗普的喜好來決定，而投資者再也難以從經濟數據上的好壞來準確評估聯儲局未來的貨幣決策，經濟學家的言論影響力似乎也因此被比下去了，聯儲局的公信力同樣遭到無情的破壞。所以，目前特朗普正以有形之手，去干預甚至破壞無形自由經濟的運作，這樣料會對美國經濟產生不少難以預測的負面後遺症，並會導致美國股市最終會走向壞的方向發展，令特朗普對美股的人為操盤徹底失敗收場。

特朗普為了明年可以順利連任或會再宣布減稅。聯儲局大幅減息令美國政府所省下的龐大利息開支成本，在特朗普眼中是可以變成為明年政府宣布減稅的籌碼。換言之，即使政府因為減稅少了稅收，但同時因為政府減少了利息開支，等於政府即使減稅但對政府的財務壓力其實影響不大。

明顯不過，特朗普為了明年的總統大選，正無所不用其極利用這種「減息又減稅」的刺激股市可以做好的旁門左道手段，來抵銷因為中美貿易戰對股市所產生的負面衝擊，有利自己連任。至於特朗普最後能否得償所願，美股在到了他明年大選時是否仍然可以高企在歷史高位附近，不少投資者也對此極度懷疑。

上周四，經合組織把今年全球經濟預測從3.2%下調至2.9%，為10年以來最低水平，明年的預測亦自3.4%下調至3.0%。市場上不少經濟學家也不約而同地看淡明年的經濟環境。基於股市走勢會跑先於經濟的特性，所以大家提防美股在第三季歷史高位附近遇上龐大阻力乏力再升後，全球不少投資者進入第4季後將因為看淡明年經濟而紛紛採取獲利回吐的策略大舉拋售股票。所以第4季美股出現恐慌性大跌市的可能性正與日俱增。倘若相信狂人特朗普敵不過市場力量，人為操盤會徹底失敗，並看淡明年經濟的投資者，進入第4季後可以放膽建立美股淡倉博出現股災式跌市。

資深市場人士 鑫濤

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