陳蓓敏　越秀交通併購布局合理

周末期間，有消息指中國經貿代表團取消原定訪問美國農業區蒙大拿州行程，再加上中美官員見面貿談，未見樂觀用詞，美方再度搬出徵加稅項措施計劃，即時嚇退投資者，美股三大指數皆回軟。聯儲局上周減息後，並表明回購投放操作至10月初。對於美國回購利率早前的飆升，市場有不同看法，中性的認為，只因稅季和美債供應結算需求，令到資金短缺，悲觀的認為，顯示經濟亮起紅燈，相信特朗普政府年內仍會強撐着經濟表現。

周末社會運動未止，外圍不穩，內外挾擊下，恒指失守20天線，技術形態偏弱，投資者採取觀望態度。本周五將是期指結算。英國老品牌旅遊公司Thomas Cook Group正式向法院申請破產清算。雖然早前復星集團曾有意注入資金，但因其他因素改變，Thomas Cook難逃厄運。英國脫歐未成，企業已一一面臨困境。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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