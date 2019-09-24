梁冠業　聯儲減息意向仍存分歧

縱然恒生指數上周實現五連跌，惟指數由8月中開始展開反彈勢頭，升幅累積有一成多，相對上出現調整屬正常。市場主要焦點放在聯儲局議息結果，減息0.25厘本屬預期，但委員對利率走向存分歧，其不確定性導致市場出現波動，港股亦因此反覆下跌。

環看美國近期公布的經濟數據並非如市場中預期的差，就業市場表現強勁，加上聯儲局主席鮑威爾會後未有作鴿派宣言，我們認為是次減息誘因有三：一是繼續作一個保險式的減息部署，預防經濟快速走下坡；二是順應市場呼聲，作出一個大家期望的結果；三是環球央行採納貨幣寬鬆政策，減息變得大勢所趨，美國只好跟從。

聯儲局釋出的利率意向點陣圖中位數顯示，聯儲局官員預期今年不會再減息。點陣圖顯示，有10名委員認為今年不會再減息，有7名委員則認為會再減四分一厘。依目前來看，美國總統特朗普曾多番向聯儲局施壓作減息舉措，惟鮑威爾堅持不從，主要是因為美國經濟增長只出現輕微放緩的迹象，並未去到倒退的階段。若然數據未有出現太大的落差，我們預期聯儲局今年未必再次進行減息。

黃金周將至，惟受外圍因素影響，預計本港零售市場仍然偏淡。恒指連跌6日，走勢偏弱，加上缺乏明顯利好消息，短期後市預計仍處於觀望。A股美股走勢皆勝港股，尤其是國際指數對A股擴容，境外資金持續流入，A股表現可看高一線。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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