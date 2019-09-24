美股收市：全球經濟惹憂　道指微升14點

歐洲經濟數據遜預期，引起市場對全球經濟放緩的憂慮，美國股市周一窄幅上落。道指收報26,949點，升14點或0.06%；標指收報2,991點，跌少於1點；納指收報8,112點，跌5點或0.06%。

全球經濟增長動力兩極化，美國9月Markit製造業PMI指數初值為51，勝預期的50.3，兼創5個月新高。

不過，歐元區經濟數據大幅惡化，歐元區9月製造業PMI初值報45.6，創2012年10月以來低位。歐洲央行行長德拉吉表示，該行需要高度寬鬆的的政策立場，若有必要將審慎地使用宏觀和微觀工具。

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)早年因涉嫌避稅，被歐盟下令向愛爾蘭償還130億歐元。其他類似案件本周開審，法院或有裁決，可能為Apple上訴結果帶來啟示。Apple股價收市升0.45%。

Facebook(Fb)的營運手法正受到反壟斷調查，該公司的競爭對手與當局討論了Fb的營運策略。Fb股價收跌1.64%。

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