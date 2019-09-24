【市前重點睇】美股缺乏方向　金價做好

●美匯指數反覆企98.59，離岸人民幣(CNH)升穿7.11關，港匯企7.8387，圓匯見107.55，歐元處1.099，英鎊低見1.2423。金價升上1,521美元。油價升近1%，布油見64.77美元，紐油企58.37美元。道指期貨升約百點。

●美國財長姆紐欽表示，中國副總理劉鶴將在下周訪問美國進行貿易談判，中國貿易代表團對美國農場的訪問已重新安排。

-美國農業部長稱，希望中國繼續購買美國大豆和豬肉，中國尚未履行購買2,000萬噸大豆的承諾。另據知情人士透露，中國從美國西北太平洋地區購買了約90萬噸大豆。

●紐約聯儲通過回購操作買入658億美元證券，該聯儲行長稱，貨幣市場動盪引發關於準備金適當水平的疑問。

●聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，美國經濟放緩的程度超過聯儲局之前預期，帶來了關鍵性的風險。

●美國10年期國債孳息率升0.52點子，報1.7267厘。

●美國9月Markit製造業PMI指數初值為51，勝預期的50.3，兼創5個月新高。

●港股ADR指數收報26,238點，升15點。

●即月恒生指數夜期收報26,262點，升129點，高水40點，成交20,915張。

●紐約期金收報每安士1,531.5美元，升16.4美元或1.1%，創逾兩周收市新高。

●紐約期油收報每桶58.64美元，升55美仙或1%；布蘭特期油收報每桶64.77美元，升49美仙或0.8%。

●英國最高法院周二(24日)將就首相約翰遜暫停議會是否違法做出裁決，衍生品價格顯示，英鎊本周可能會成為10國集團貨幣中波動最大的貨幣。

●歐元區經濟數據大幅惡化，歐元區9月製造業PMI初值報45.6，創2012年10月以來低位。

●歐洲央行行長德拉吉表示，該行需要高度寬鬆的的政策立場，若有必要將審慎地使用宏觀和微觀工具。

●雷軍：小米手機攻佔東南亞初步達標！

●香港貿發局再降出口預測，料全年跌4%。

●傳港交所聘瑞銀及滙控，游說倫交所股東。

●香港金管局：警惕以名人作招徠投資產品廣告，免墮騙局。

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