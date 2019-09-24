【股民熱話】3個理由提防10月股災

周五(27日)就係9月期指結算，此前恒指退守26,200點水平。理論上，時值十一前的維穩期，可恒指反彈動力都係無以為繼，顯見市底都係偏弱。大家都在擔心，10月係傳統股災月，今年又會唔會應驗呢？

基本上，如今能預視的，乃踏入10月，亦即是第四季之始，至少有三大因素困擾港股。首先，當中國將少數美國產品剔出關稅清單，美國政府同意將對華關稅加徵時間由10月1日延至10月15日。不過，雙方互釋善意的敏感時刻過後，又會回到談判桌。

雖然美國總統特朗普放風，話可能會與中國達成臨時協議，但其後白宮已作否認。老實講，過去特朗普的言論飄忽，「地球人」都領教過，上周特朗普又轟華軍事威脅全球，而中方代表又突然取消了訪問美國農業區。到底10月中美又會唔會玩「翻枱」，推冧股市，股民真係要打醒十二分精神！

其次係，10月底英國脫歐的限期將至，此前英國政府已向歐盟遞交文件講述新退歐協議的草案。若然英國硬脫歐，對全球金融市場，肯定又係一隻黑天鵝，投資者必須高度注視相關進展。

此外，睇番香港本土，財金官員近日已放風話香港經濟第三季或負增長，即錄得技術性衰退。其實，股市由7月高位29,000點回落至低位24,900點，已一定程度反映香港經濟的隱憂，如今反彈浪已完成，確認未能收復牛熊分界線，走勢再度向下尋底居多，短線恒指若失守26,000點，可以考慮加沽，博末季再度穿底。

不過，股市是否會出現股災式跌市，不僅在於差劣的經濟數據，還視乎樓市調整的速度會否加快，股民尤其要留意10月中旬政府施政報告有關增加土地的論述，若新措施不利樓市及地產股，股市跌勢可能會來得好凶，最好做定防風措施以規避風險。

東方產經專欄作者帥哥

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