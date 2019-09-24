古勝　港股市底弱恐陰乾

東方產經專欄 MARKET INSIGHT 作者古勝：國際指數公司增持中國A股比重周一(23日)生效，但A股反而腳仔軟，滬綜指跌穿3,000點大關，拖累港股回落至26,200點水平，交投淡靜，僅652億元。

恒指由上月低位24,900點，回升至近期曾高見27,366點，累計升幅達2,466點，加上高位剛好受阻於250日線，如今眨眼又回落了一千點。理論上，若然只是短線整固，恒指應可守穩喺26,300點樓上，可如今卻失守了，短線未能收復失地的話，必須提防後市會繼續向下移，尤其是10月首周內地長假期休市，冇咗北水支持，港股或呈陰乾格局！

老實講，近呢三個月所發生的事，絕大部分是利淡消息，如香港社會動盪升級、香港的信貸評級及前景展望遭國際評級公司下調、經濟數據每況愈下、內地需求持續疲弱等等。若非十一在即，中國與美國互相釋出善意，為貿易戰降溫，相信恒指亦難展九月份的反彈浪。

市場既早已預先消化了美國減息的消息，短線資金面同消息面都偏靜，要到10月中，中美貿談、英國脫歐，同香港政府施政報告，才會再掀大市波動，與其日日對住消磨意志，不如呢一個星期去個短途旅行充充電，等10月再留意搏殺機會。

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