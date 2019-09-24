【即市分析】中資券商股又轉弱勢 最新策略係…

東方產經專欄作者股博士：市場等了又等，上個星期等多間央行公布議息結果，今個星期就等十一假期，股市冇氣冇力。咁又難怪，現時非大旺市、中美貿易戰亦未見重大突破、A股上升動力不繼、人民幣又冇咩大起色，試問資金又豈會太進取。

此外，內地十一長假前後，北水暫停時間非短(滬股通及深港通南向由9月27日開始停市，直至10月8日才復市)，本來已淡靜的魚缸，將再進一步缺「水」，故中港股市要炒上機會確唔大。

但當然，大行的看法較中長線。短線策略方面，走勢作相對弱，值博率唔高，即使想低吸，建議待十一長假周近尾聲，再謀定而後動。

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