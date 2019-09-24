【即市分析】中資券商股又轉弱勢 最新策略係…
2019年09月24日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：市場等了又等，上個星期等多間央行公布議息結果，今個星期就等十一假期，股市冇氣冇力。咁又難怪，現時非大旺市、中美貿易戰亦未見重大突破、A股上升動力不繼、人民幣又冇咩大起色，試問資金又豈會太進取。
此外，內地十一長假前後，北水暫停時間非短(滬股通及深港通南向由9月27日開始停市，直至10月8日才復市)，本來已淡靜的魚缸，將再進一步缺「水」，故中港股市要炒上機會確唔大。
滬綜指自9月16日高見3,042點後反覆回落，昨日(23日)收報2,977點，重新失守三千點關，顯示市場氣氛堅係差。咁又難怪，股市受內憂外患困擾，加上睇唔到中央有進一步刺激政策出台，與市場氣氛息息相關的中資券商股自然最受打擊，HTSC(06886)、中信證券(06030)、中金公司(03908)、海通證券(06837)及廣發証券(01776)昨跌幅介乎1至3%。(證券板塊追蹤：https://bit.ly/2lFjV86 )
大行花旗最新報告指，中國正進入減息周期，預計內地貸款市場報價利率(LPR)在第四季將再下調5至10點子。該行指，券商股應可受惠減息周期，主因是兩融淨息差有望擴張、無風險利率向下、投資者情緒改善、流動性更好將有利於A股，睇好業績對A股成交變動高度敏感、且估值有吸引力的券商H股，包括中信證券、海通證券和中國銀河(06881)。
但當然，大行的看法較中長線。短線策略方面，走勢作相對弱，值博率唔高，即使想低吸，建議待十一長假周近尾聲，再謀定而後動。
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