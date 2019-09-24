【瑞銀推介】看好內需股　留意青啤認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：市場擔心中美貿易摩擦再次升溫，周一(23日)大市回跌，下試26,200點水平，手機相關股舜宇光學以及瑞聲科技均急跌近半成，之前走勢不俗的藥股如中國生物製藥以及石藥集團亦告下跌。

而近日反而有資金開始留意內需股，主要因為預期中國政策仍偏向以刺激內需來穩定經濟為主。內需方面近日不少投資者留意體育用品以及食品股，在這兩板塊以外，亦可留意啤酒股，除予受惠內地消費概念，更有可能受惠百威亞太上市。

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