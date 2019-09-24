港股格局：陳炳強料有機會下試二萬五關
2019年09月24日 10:23
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股現時牛皮偏弱，要反彈則視乎三大因素，包括：中美貿易會談；內地會否推出大型刺激經濟方案；以及港股是否出現超賣。但他指出，現暫未見此三大利好因素出現，因中美更高級別會談10月才舉行，內地早前已宣布降準，再推刺激措施不符合中央政策方針。至於港股現時在26,000點水平，預期恒指有機會下試25,000關。
騰訊(00700)計劃增持芬蘭移動遊戲開發商Supercell股權，最近又密密回購，但他認為，現時市況未有明確方向，而且集團業務重心在於手遊，故消息屬利好，市場對此敏感度乃較低。他指出，騰訊股價正一浪低於一浪，現處整固及下行，建議可待315港元吼位買入，因此位有支持，有條件博反彈。
國際金價近期動力十足，他指出，主因受幾多利好消息帶動，包括環球主要央行「放水」及市場現時風險胃納較小。他認為，金價於每安士1,560美元阻力較大，若見頂不破則有回落機會。金股方面，他睇好招金礦業(01818)，指股價表現較好，兼容易走位。
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