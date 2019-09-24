港股格局：陳炳強料有機會下試二萬五關

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股現時牛皮偏弱，要反彈則視乎三大因素，包括：中美貿易會談；內地會否推出大型刺激經濟方案；以及港股是否出現超賣。但他指出，現暫未見此三大利好因素出現，因中美更高級別會談10月才舉行，內地早前已宣布降準，再推刺激措施不符合中央政策方針。至於港股現時在26,000點水平，預期恒指有機會下試25,000關。

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