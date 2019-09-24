【即市分析】受惠國策　安踏咩位值博？

大行高盛發表報告指，安踏增長勢頭正面，公司旗下品牌組合等可推動持續增長及效益改善，料下半年純利增長可由上半年的28%加快至45%，主要受惠Amer Sports、Fila及安踏品牌的經營利潤帶動。將其2019至2021年盈利預測升4至7%，目標價上調至71元，評級為「買入」，以昨日(23日)收市價63.3元計算，潛在升幅12%。

睇番走勢，安踏於7月中開展升浪，上月底及今月中股價見66元樓上即回落，目前似是小雙頂形態，而其他技術指標亦不佳，14天RSI及MACD均呈下跌趨勢，料股價仍有機會調整。建議跌至61元小注博反彈，短線上望66元，向下則嚴守59元止蝕。

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