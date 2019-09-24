【專家點評】周期股有機會追落後

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖：過去12個月(截至8月)，環球債券投資回報達11%，大約是2001年以來同期表現最好。債價愈升愈貴，許多歐洲債券孳息率已跌至不合理的負水平，整體環球債券孳息率跌至1.6厘的紀錄低位。縱使我們並不預期一個多元化的債券組合，未來一年將出現虧損，但上個月我們開始削減對環球債券的偏好程度，最新甚至轉為持偏淡看法。

此消彼長下，我們對環球股票看法則升至中性。美國貨幣及貿易政策似乎主導市場風險，外界對兩者近期的變化，憂慮略為紓緩，寬鬆貨幣政策，或能抵銷貿易摩擦對製造業的部分打擊，全球目前消費狀況仍健康，我們維持基本預測，未來12個月美國能避免經濟衰退。

環球企業盈利今年料增長約2%，明年增長預測則為4%，我們不會對未來一年股票投資回報抱很高期望，投資者亦不宜憧憬股市會像2017年或2019年初般，經歷調整後明顯反彈。不過與債息下跌相反，環球股票股息率變化不大，同時每股派息金額保持中至高單位數升幅，我們相信受股息支持，環球股票未來一年投資總回報或介乎6至7%。

地區方面，我們認為投資者可考慮重新關注美國及日本股票，其股息增長幅度特別吸引，同時可以輕微增加英國股票部署，因為股息率高而且估值低。當然英國目前受政治影響的經濟風險相當高，但英鎊匯價已跌至接近30年低位，反映了部分憂慮。另外過去數月，防守型股票跑贏周期股，我們認為周期股有機會「追落後」，相對表現由之前的偏淡升至中性。

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