【瑞通推介】美團再創新高　追蹤購證牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場繼續關注中美貿易談判進展以及全球經濟前景，道指隔晚收報26,949點，升14點。

恒指周一(23日)收報26,222點，跌213點或0.8%，失20天線，連跌6個交易日，累挫1,130點或4.1%。周二(24日)早上10時後跟隨期指升幅擴大，上試26,400點水平。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾8,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,500萬元，反映投資者預期港股技術性反彈將至。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

美團點評上周五(20日)創上市新高後，周一高位整固，盤中曾挫2.7%至75.4元，收市險守76元。周二早段重拾動力，升約2%，一度再創上市新高77.8元。周一分別有近400萬和40萬元淨流出其好倉和淡倉。

投資者對中美下月初重啟面對面貿易談判的樂觀情緒降溫，上周五創52周高的舜宇光學，周一沽壓顯著，即市低見111.6元，較上周五高位累挫11.5%。調整過後，該股周二早段曾重上116元，短線觀察10天線(約117元)阻力。周一該股錄逾1.1億元港股通北水淨流入。輪證資金流方面，周一分別有108萬和48萬元淨流出其好倉和淡倉。

有會計師行預料香港首三季新股集資額1,248億元，按年跌49%。倫交所早前拒絕了香港交易所的收購建議後，港交所股價持續向下，至周二早段累跌最多9%，創下223.2之超過8個月低位。技術上，現時該股處多條移動平均線之下，9天RSI跌至24之超賣水平。短線支持觀察年初底位218元附近。周一分別有506萬和360萬元淨流入其好倉和淡倉。

有大行料中資券商股可受惠內地進入減息周期，然而板塊周一隨市調整。中信證券近日由16.5元高位輾轉回落，周一低見15元，累跌逾9%。周二早段股價先升後回軟，於15元水平爭持，約14.8元的50天線為下一支持。周一其好倉錄19萬元資金淨流入，淡倉同日則有10萬元淨流出。

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