龔成　從派息政策分析個股價值

有關派息與股價的關係，上周本欄從接受者的角度作出發點，即是股東、想投資的人、市場的反應，而今次則會從派送者的角度，即公司的管理層、決策者、背後決策者作為思考點。

--管理層的考慮--

有不少的上市公司，外國公司較流行，管理層與大股東並非同一人(或同一群人)，那他們就有着不同的利益，管理層口裏說為公司為股東着想，但他們都是人，人為自己着想是天性，故此各方都存在為自己着想的誘因。

管理層表面是為公司着想，但真正的考慮點，是想保住自己份工、想加人工、想升職、想有更多的花紅、更多的權力、更多資金的運用等，簡單來說，他與股東背後的真正利益其實是不同的。

當公司派息時，即是將公司的資金分給股東，派了之後這些現金便不再在管理層的手裏，即是失去了該筆資金的控制權。

--小公司的問題--

有不少上市公司(以少型較多)，大股東都會將股票抵押給財務機構，以取得更多的借貸(甚至是大股東自己有私人借貸需要)。而這些機構很多時都會要求股價不可跌破某水平，因為若股價大跌，即意味着抵押品價值大減，就算賣出也未必能抵銷債務。

正因為這抵押的原因，大股東有誘因去令股價保持在某價位之上，例如利用莊家、自己人等去創造成交，從而製造股價(即所謂的操控股價，當然這是不法的)。另外，仍有其他途俓令股價保持在某價位之上，公司的派息政策就是其中一項，穩定的派息政策，甚至是高息政策，都會對股價產生利好的作用。

總括來說，大股東與管理層的關係，大股東的持股比例，都會有不同的派息政策，投資者要分析推斷，才可明白背後所穩藏的意義及訊息，並能對公司的價值作出更全面的評估。

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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