調查：過半市民料樓價未來一年續向下

花旗銀行公布2019年第三季市民置業意向調查結果顯示，超過一半受訪者認為香港樓價將在未來12個月下跌，置業興趣與上季相若，當中44歲以下受訪者對置業興趣較整體為高。

對於樓價未來12個月的走勢，調查顯示有56%受訪者認為將下跌，按季上升28個百分點；26%認為前景平穩，按季下跌10個百分點；睇好樓價上升的僅佔18%，按季跌18個百分點。

置業意欲方面，在2019年第三季，有20%受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，數字與上季相若，未有因對樓市看法有太大轉變。而21至29歲受訪者當中，有24%表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，30至44歲受訪者中，有興趣置業的比例為28%，相對2019年第三季整體比例高，反映44歲以下的受訪者置業意欲高。

不過，被問現在是否置業好時機時，認為現時是好或極好時機的受訪者只佔3%，按季微升1個百分點；認為現時屬差或極差的時機則由第二季的71%，稍降至第三季的68%，仍佔比例中大多數。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，在今年8月訪問超過500名香港市民的置業意向。

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