【午市重點睇】美匯企98.6 油價反覆偏軟
2019年09月24日 12:02
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●亞洲市，美匯指數報98.6；圓匯報107.5；歐元兌美元守1.098；英鎊報1.242。港匯報7.8384。離岸人民幣(CNH)在7.11水平。金價高見1,526美元後回順，最新企1,521美元，布油略為回軟至64.47美元，紐油報58.4美元。道指期貨升70點。
●港股26300整固，恒生指數半日升83點或0.32%，報26,305點。https://bit.ly/2kGoMJU
-異動股：擬發GDR未獲看好，太保逆市跌逾3%。
-新股專輯：百威亞太以每股27元定價。
-新股專輯：復宏漢霖以49.6元下限定價。
-新股專輯：滔搏國際入場費1,0201元。
-魚缸通：散戶等港鐵跌穿40元入市。
-港股格局：陳炳強料有機會下試二萬五關。
●證監企硬下周推孖展新規，張華峰：業界表示遺憾。
●【即市分析】
-受惠國策，安踏咩位值博？https://bit.ly/2kGVFpX
-中資券商股又轉弱勢，最新策略係…https://bit.ly/2kG9ULx
-港交所跌穿位，做淡有選擇。https://bit.ly/2mIiNoG
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.7%至1.2%。https://bit.ly/2mdL1HG
●亞洲股市：日股中段升幅不足百點。https://bit.ly/2l29I9S
●港元拆息︰1個月跌至1.87厘。
●易綱：中國貨幣應保持定力，不搞大水漫灌。
●人民幣兌每美元中間價為7.0729，較上日上調5點子。
●人行逆回購400億元人民幣。
●全球經貿戰：中美貿談下月展開，華採購90萬噸大豆。
●日本製造業PMI連續5個月收縮。
●逃避關稅！蘋果公司新Mac Pro移回美國製造。
●Facebook收購科技初創企CTRL-Labs。
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