積金局向康宏理財作紀律命令　罰款50萬元

強制性公積金計劃管理局就康宏理財於2012年11月至2014年7月期間，因偏離《強制性公積金計劃條例》下的《註冊中介人操守要求指引》，向康宏理財作出包括罰款50萬港元的紀律命令。

康宏理財作為主事中介人，在評估客戶所揀選的強積金基金組合的風險水平，是否高於經康宏理財或其附屬中介人所評定的客戶可承受風險狀況時，採取了與《操守指引》不同的標準，因此偏離《操守指引》的標準，未有將5,154名客戶界 定為風險錯配的個案。

此外，康宏理財對所有風險錯配的個案，未有按《操守指引》為有關談話內容備有錄音，或進行售後電話/書面確認，共涉及6,860名客戶。當中，5,154名為上述未有被康宏理財界定為風險錯配的客戶。至於其餘1,706名被界定為風險錯配的客戶，康宏理財向該些客戶要求他們對是否了解所涉及的風險錯配作出書面確認，並為所涉及風險錯配而進行的投資提供理由。

康宏理財偏離《操守指引》的個案是由保險業監管局進行實地查察時發現，並經其調查後轉介積金局跟進。

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