會計師公會對執業會計師吳嘉權作紀律處分

香港會計師公會轄下一紀律委員會，於今年8月14日就執業會計師吳嘉權沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他作出譴責。同時，命令吳須繳付罰款

10萬港元，以及公會及財務匯報局的費用共59,374.2元。

吳曾是聯禾執業會計師有限公司(現已撤銷註冊)唯一的執業董事。該執業法團曾獲委任為南海石油控股有限公司及其附屬公司的新任核數師，並就集團截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表發表無保留的核數師意見。

公會收到財匯局的轉介，指該審計項目有違規情況。集團前一年度的財務報表違反了

Hong Kong Accounting Standard第18號「Revenue」。集團於前一年度的一項銷售交

易中容許買家免息分期在十年內付清貨款，此延期付款安排構成上述會計準則所述的融資

交易。集團沒有就有關安排作出正確的會計處理，而此項會計準則的違規影響了2014年度財務報表內的期初結餘及比較資訊。

吳在進行審計時沒有適當地評估該項交易並就相關結餘獲取充分憑證，亦沒有就該審計項目委任一名質量控制覆核人。公會考慮所得資料後，根據香港法例第50章《專業會計師條例》第34(1)(a)(vi)條作出投訴。吳承認投訴屬實。另外，由於吳曾因兩次違規受監管處分，因此委員會認為須施加充分處罰以起阻嚇作用。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。