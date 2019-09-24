諾獎得主：中美會盡力和解　高樓價非香港獨有

中美貿易戰持續已久，諾貝爾經濟學獎得主羅拔·考科斯·默頓(Robert Merton)指出，明年為美國總統大選年，政局將維持緊張，認為中美兩國為世界最大經濟體，會與對方想出解決方案，但未能預計雙方會消耗多少成本；強調過程會為社會帶來長久影響，需要高度關注。

另一諾獎得主斯彭思(Michael Spence)同意，中美雙方始終會和談。根據往績，歷屆總統傾向在向好的經濟環境中勝出，故不少人分析特朗普明年會與中國談判。他又指，民主黨若要勝出，團結選民是關鍵。

問及香港樓價高企帶來的社會問題，斯彭思表示，全球高收入的經濟體系中均出現不同程度的類近情況，香港的房屋問題並非獨一無二，要解決該問題將會是一個非常緩慢的過程。他認為房屋問題是政府首要任務，但亦需要各方配合和商量。

另一諾獎得主霍爾姆斯特倫(Bengt R. Holmstrom)補充，不論達成協議與否，中美兩國已互相失去信任(This trust had now gone)，而信任一旦失去，便難以重回舊時局面。

問及中國與美國經濟上會否將分道揚鑣(decoupling)，繼而影響全球供應鏈，霍爾姆斯特倫表示，中國目前已擁有自己的互聯網絡，亦獨自發展自己的科技，相信這種層面的分離會繼續深化。

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