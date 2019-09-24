樓價UPDATES：黃埔花園實用呎價微跌至1.7萬元

紅磡黃埔花園9月交投平穩，至今暫錄約9宗買賣，平均實用呎價輕微下調至17,015港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座低層E室，實用面積602方呎，三房連套房設計，月租2.4萬元，實用呎租39.9元。租客為區內人士，心儀單位全新裝修，間隔合用。

●鰂魚涌太古城9月至今錄得9宗成交，平均實用呎價20,945元。近日富天閣低層E室，實用面積760方呎，向西南及望內園景，獲買家以1,700萬元購入，實用呎價22,368元。原業主於1996年6月以575萬元買入單位，持貨23年，帳面獲利1,125萬元。

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九龍區

●黃埔花園9期4座中層C室，實用面積614方呎，屬三房一套間隔，單位向東北方及望街景，議價後以970萬元成交，實用呎價15,798元。原業主於1997年4月以488萬元買入，持貨22年，帳面獲利482萬元。

●西九四小龍屋苑本月暫錄18宗成交，當中碧海藍天佔4宗。該屋苑1座高層F室，實用面積499方呎，兩房間隔，向東南方，望市景及海景，議價後以890萬元售出，實用呎價17,836元。

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新界區

●青衣翠怡花園3座中層F室，實用面積368方呎，兩房兩廳間隔，以577萬元成交，實用呎價15,679元。據悉，原業主在2016年8月以約418萬元入市，剛辣招鬆綁，現帳面獲利約159萬元或約38%。

●火炭銀禧花園1座高層B室兩房戶，實用面積498方呎，議價後以648萬元易手，實用呎價13,012元。原業主持貨8年，升值約1.4倍。

●馬鞍山新港城K座低層06室，實用面積363方呎，兩房設計，原開價約620萬元，議價後以588萬元易手，實用呎價16,198元。原業主於2011年以267萬元買入，帳面獲利約321萬元。

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