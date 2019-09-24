小米9 Pro 5G最平賣3699元人幣 雷軍：最難係定價

據知，該手機8GB+128GB售價3,699元、8GB+256GB售價3,799元、12GB+256GB售價4,099元、12GB+512GB售價4,299元。

他笑稱，定價是自己最困惑的問題。5G技術剛開始，研發技術代價高，要想賣到4G價格完全不可能，除非巨額虧損。

小米9 Pro 5G手機搭載無線充電功能，充電速度甚至快於有線。雷軍斷言，5G時代，無線充電一定會成為旗艦機的必須配套。

同場，該公司發布全面屏電視Pro，為旗艦金屬全面屏，支持8K視頻播放，43英吋、55英吋及65英吋售價分別為1,499元、2,399元及3,399元。公司未來將推出更多8K產品。

小米最新跌0.2%，至9.3港元。

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