新盤部署：長沙灣愛海頌料本周上載樓書

她續稱，近日一手市場呈一定承接力，反映剛性需求強勁，加上項目以兩、三房開則，並為真正市區項目，而且區內配套成熟，可迎合龐大的換樓需求。

據了解，項目提供876個單位，已正式取得預售樓花同意書。發展商早前表示，當中75%為兩房戶，面積由474方呎起，大部分三房單位面積則約750方呎。

此外，美聯物業首間愛海頌專門店正式開幕，該行住宅部行政總裁布少明表示，長沙灣、深水埗有63%自置物業已供滿，區內有逾7萬個分支家庭，有一定換樓需求。以目前區內呎租達50至60元計，料項目租金回報率可達3厘。

他又稱，隨着二手業主減價，二手市場交投回升，料10月成交量回升至3,300至3,500宗。而各區新盤相繼推出，下月一手成交量亦會回升，而9月一手交投料約1,700至1,800宗。

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