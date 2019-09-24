【市後重點睇】人民幣續守7.1　道期升60點

美匯指數升見98.7，最新報98.675，離岸人民幣(CNH)續於7.10上落，港匯低見7.8406，圓匯企107.58，歐元在1.099，英鎊仍處1.24水平。金價於1,523美元高位徘徊。布油、紐油現分別在64美元及58.1美元。道指期貨升60點。

●市後關注點

-21:00 美國7月標普Case-Shiller廿大城市樓價

-22:00 美國9月消費信心指數

●港股結束6連跌，恒生指數收市升58點或0.22%，報26,281點。

-壹傳媒股價再挫11%，兩日累瀉逾17%。

-龍輝插水挫六成，月內升幅全蒸發。

-醫藥股逆市捱沽，中生製藥挫8%。

-新股專輯：百威亞太以下限27元定價。

-五龍電動車澄清：破產呈請為主席個人事宜。

●中美貿易戰續成焦點，歐洲股市早段靠穩，英國富時100指數升0.17%，報7,338點；德國DAX指數升0.23%，報12,370點；法國CAC指數升0.26%，報5,645點。

●【即市分析】

●積金局向康宏理財作紀律命令，罰款50萬元。

●調查：

-父母供養子女儲蓄缺口高達340萬元，惟有高達4成父母對儲蓄目標沒信心。

-過半市民料樓價未來一年續向下。

●內地加大減稅降費規模？財政部長：將評估效果。

●兩家銀行推港元定期存款優惠，招商永隆銀行敘做6個月港元定存，年利率高見2.6厘。

●諾獎得主：中美會盡力和解，高樓價非香港獨有。

●租務實錄：

-啟豐園減價千五，菁雋每月6500元租出。

-淡市照搶手！栢慧豪園零議價租出，月租1.5萬。

●麗港城大三房戶做價跌穿千萬元，近4個月以來首現。

●新盤部署：

-尚·珒溋錄近600張入票登記。

-長沙灣愛海頌料本周上載樓書。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。