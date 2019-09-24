【市後重點睇】人民幣續守7.1 道期升60點
2019年09月24日 16:10
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美匯指數升見98.7，最新報98.675，離岸人民幣(CNH)續於7.10上落，港匯低見7.8406，圓匯企107.58，歐元在1.099，英鎊仍處1.24水平。金價於1,523美元高位徘徊。布油、紐油現分別在64美元及58.1美元。道指期貨升60點。
●市後關注點
-21:00 美國7月標普Case-Shiller廿大城市樓價
-22:00 美國9月消費信心指數
●港股結束6連跌，恒生指數收市升58點或0.22%，報26,281點。
-壹傳媒股價再挫11%，兩日累瀉逾17%。
-龍輝插水挫六成，月內升幅全蒸發。
-醫藥股逆市捱沽，中生製藥挫8%。
-新股專輯：百威亞太以下限27元定價。
-五龍電動車澄清：破產呈請為主席個人事宜。
●A股快報：滬綜指升0.2%，貴州茅台創新高。https://bit.ly/2mdL1HG
●亞洲股市：日股收升19點，澳股偏軟。https://bit.ly/2l29I9S
●中美貿易戰續成焦點，歐洲股市早段靠穩，英國富時100指數升0.17%，報7,338點；德國DAX指數升0.23%，報12,370點；法國CAC指數升0.26%，報5,645點。
●【股匯攻略】英鎊上升乏力。https://bit.ly/2lgQLjw
●【即市分析】
-看淡後市吼騰訊認沽證。https://bit.ly/2lfJf8K
-新天綠色伺機買貨。https://bit.ly/2mERcVd
-瑞銀續籲買入舜宇，目標價升至145元。https://bit.ly/2miketP
●積金局向康宏理財作紀律命令，罰款50萬元。
●調查：
-父母供養子女儲蓄缺口高達340萬元，惟有高達4成父母對儲蓄目標沒信心。
-過半市民料樓價未來一年續向下。
●內地加大減稅降費規模？財政部長：將評估效果。
●兩家銀行推港元定期存款優惠，招商永隆銀行敘做6個月港元定存，年利率高見2.6厘。
●諾獎得主：中美會盡力和解，高樓價非香港獨有。
●租務實錄：
-啟豐園減價千五，菁雋每月6500元租出。
-淡市照搶手！栢慧豪園零議價租出，月租1.5萬。
●麗港城大三房戶做價跌穿千萬元，近4個月以來首現。
●新盤部署：
-尚·珒溋錄近600張入票登記。
-長沙灣愛海頌料本周上載樓書。
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