調查：散戶炒股每6個有1個輸錢　投資普遍靠朋友

據投資者及理財教育委員會(投委會)進行的「零售投資者研究2019」顯示，當中年齡介乎18至29歲的年輕投資者傾向尋求短線、高回報的金融產品，惟卻未有盡力做功課了解產品及市場情況。投委會於今年6月，以面談形式訪問了1,013位年齡介乎18至69歲、並曾於過去12個月投資於金融市場的零售投資者。

調查發現，大多數零售投資者在過去12個月曾投資股票(83%)，其次是外匯(43%)和基金(23%)。雖然大多數受訪投資者的目標是長期資本增值(71%)，近半會尋求短線交易以快速地獲取回報(49%)，當中以18至29歲的年輕投資者(70%)視這種投資目標尤其普遍。

此外，年輕投資者對加密貨幣產品的興趣較高。調查顯示，在18至29歲的受訪者中，3%表示在過去12個月內曾投資加密貨幣，4%指有興趣在未來12個月內投資加密貨幣。整體受訪者中，只有少於1%在過去12個月內曾投資或計劃於未來12個月再投資加密貨幣。

股票和基金仍是最受零售投資者歡迎的證券投資工具。整體而言，投資者對股票投資平均預期回報達到每年18%，然而按他們的估計，去年回報只達9%，僅達到預期的一半。整體每六名受訪者就有一名表示在過去一年錄得投資虧。

股票選擇方面，大部分選擇投資香港主板(95%)和藍籌或大型股票(70%)，30%曾投資首次公開發行，24%投資中國內地市場。

網上交易超越傳統交易成為股票交易的首選，三分之二(65%)受訪者表示網上交易平台是他們最常用的途徑。被問及影響投資決定的主要資訊來源時，大部分零售投資者傾向倚賴二手資訊，而不自己做功課。股票投資者指朋友和家人的建議(82%)和財經新聞(78%)對他們最具影響力，不足一半人(46%)會參考公司的年度報告和財務報表，僅約四分一(28%)會留意公司公告和通知。

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