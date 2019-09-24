港航：管理層連續4個月減薪20%　推無薪假計劃

香港航空表示，由於近期香港發生的事件導致旅遊需求下降，對香港航空的業務構成影響。為了進一步減省營運開支，香港航空宣布，管理層團隊將會由2019年9月至12月，連續4個月減薪20%。

香港航空更呼籲中國內地及香港的員工，支持由2019年10月至12月推行的無薪假計劃。公司會為機師和機艙服務員提供另外的無薪假計劃。

公司指出，不同部門員工所放的無薪假日數不一樣，主要根據各部門的業務特點和實際營運需求進行安排。經理級或以上建議的無薪假為每月4日，而助理經理級或以下則建議每月兩日。公司歡迎員工按個人安排申請額外的無薪假。

事實上，香港航空早前已經調低運力並削減航班數量。另外亦實施了其他降低成本的措施，包括暫停所有非必要項目及凍結大部分職位。根據公司上周公布，因應市場情況，已暫時調低9至12月的運力達9%，航班數量也會下調7%。目前香港航空約有3,500名香港及內地員工。

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