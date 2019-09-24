聯儲局已「跪低」？研究稱減息受特朗普Twitter影響

外媒報道，美國全國經濟研究所(NBER)發表的一份研究論文顯示，總統特朗普在社交媒體Twitter上持續猛烈抨擊聯儲局，影響了市場如何看待利率走勢，並威脅到央行的獨立性。

特朗普屢次在Twitter上炮轟聯儲局主席鮑威爾，並斥後者「無知(clueless)」。他更多次把經濟問題歸因於聯儲局的貨幣政策，並認為美元匯價太高，不利美國在全球貿易市場的競爭，甚至揚言美國應向歐盟的負利率看齊。

論文的作者為杜克大學經濟學家Francesco Bianchi、倫敦商學院的Howard Kung和Thilo Kind。他們在論文中指出，特朗普持續施加壓力要求更寬鬆的貨幣政策，反映在利率期貨市場上；中央銀行的獨立性將持續受到侵蝕。

研究亦發現，大多數市場參與者並不認為美聯儲獨立於政府，這對聯儲局的獨立決策有着非直接，但「十分重要」的影響。

若按數據量化，研究指出，特朗普的每條Twitter，導致了聯儲局基金期貨下跌了0.3個點子；總體而言，他發了三十多條相關的Twitter，並導致利率期貨共下跌了10個點子。考慮到聯儲局通常每次只會調整利率25個點子，故研究認為特朗普的影響「相當大」。

研究人員指出，即使特朗普「沒有直接影響聯儲局的決定，但他的政治壓力仍然可以通過改變市場對聯儲局的期望，間接影響政策。」

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