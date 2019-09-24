【深度解構】聯儲回購是QE先兆？別誤會！實情是...

美國貨幣市場乍現流動性不足，迫使美國聯儲局連續5日透過隔夜回購操作(Repo、下文有註解)，截至周一(23日)累計向市場投入3,440億美元(約2.68萬億港元)。聯儲局在短短幾天內向市場投放如此多的資金，引發了市場人士的一個疑問：這是否意味着當局正在回歸量化寬鬆(QE)？

【新債王：聯儲即將重啟QE】

面對聯儲局10年來首次重啟上述回購行動，加上主席鮑威爾上周亦指「可能需要較預期更早地恢復資產負債表的增長(一旦如此，即聯儲局會增加購買國債)」，兩者被市場合起來解讀。

有「新債王」之稱、美國著名債券基金經理岡拉克(Jeffrey Gundlach)稱，回購市場利率飆升，將使聯儲局更有可能「很快」恢復其資產負債表擴張，即重啟QE。

然而，「新債王」的觀點備受質疑！摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli則表示，千萬不要把正常的公開市場操作稱為QE。他認為，近年市場對美元的需求，一直在以每年1,000億美元的速度增長，聯儲局只是通過增加資產來抵銷需求上升的影響，絕不意味QE。

【若市場續「誤會」 有何影響？】

如果市場繼續將聯儲局回購操作解讀為QE重臨，無疑會引爆市場亢奮。有意見認為，這很有可能刺激風險資產(如股票)的價格上漲至超過其價值。

事實上，上周二(17日)當局重啟回購操作後，美股未因錢荒而有所回調，道指反而在周三(18日)升上27,272點的全周高位，距離歷史新高僅一步之遙。

另外，由於聯儲局提供流動性，加深了市場對通脹升溫的預期，美國國債孳息率和金價也上漲。更甚的是，這可能給聯儲局帶來短暫的喘息機會，因市場預期貨幣政策處於寬鬆狀態，當局可以停止進一步減息。

【美國「水緊」問題在哪？】

既然市場誤會回購操作是重啟QE的先兆，那麼，問題出在甚麼地方呢？Cornerstone Macro駐華盛頓合夥人、聯儲局前經濟學家Roberto Perli表示，根本問題在於金融系統中，沒有足夠的流動性來滿足需求。

為了給美國預算赤字提供資金，美國國債發行規模達創紀錄水平，但華爾街參與者常常沒有足夠的現金來消化國債供應。他補充，央行的工作就是提供這種流動性。

此外，市場人士亦認為，「水緊」的原因在於企業在季末從貨幣市場戶口抽走資金，以應付稅務開支，以及銀行停泊在聯儲局的資金正處於2011年以來低位，而相關資金可為其他銀行提供隔夜融資，但由於資金不多，故要聯儲局注入流動性。

簡而言之，今次聯儲局回購操作絕對不是向市場「大水漫灌」。

【何謂回購操作(Repo)？】

回購操作(Repo)為金融市場常見的短期借貸方法。此操作要甲方願意借出現金，而乙方則以其價值約相等的流動資產作抵押，這些資產大多是國庫債券。

乙方會在指定時間後，用比借款更高的現金，以「回購」該些流動資產。這個差額則是回購利率(Repo rate)。

此舉可以幫助一些現金短缺，但擁有大量資產的企業，可以用較低的成本借貸；亦可以讓一些持有大量現金的人士，以較低的風險獲取回報，因他們在借出現金的同時，能取得相等價值的資產作抵押。

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