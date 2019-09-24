【經濟大鑊】全球裁員潮不斷！各行各業齊炒人...

全球裁員潮不斷，尤其是有「百業之母」稱號的銀行業依然是重災區，預示全球經濟前景繼續疲弱，作為外向型經濟體的香港持續飽受壓力！

【「百業之母」裁員潮未退】

美國著名財經媒體彭博社最新公布，今年以來全球銀行業已宣布的裁員人數接近6萬人，幾乎全部在歐洲，主因是當地的負利率和經濟放緩，導致包括德國商業銀行在內的銀行加快成本削減步伐。

德國第2大銀行──德國商業銀行上周宣布，計劃裁員4,300人後，令全球銀行業今年已披露的裁員總數達約58,200人，其中約90%在歐洲。

上述數字凸顯了歐洲金融業的弱點，它一直與分散的銀行市場、經濟增長放緩，以及過去5年(由2014年起)「負利率」侵蝕銀行盈利而抗爭！今年，市場對利率最終開始上升的預期被貿易戰無情地打碎，歐洲出口受重創，迫使歐洲央行上周將利率進一步推低。

更不堪的是，歐元區「一哥」德國較大多數大型經濟體更依賴出口，經濟瀕臨衰退迫使該國銀行的裁員數量高居榜首。其中，擬退出很大部分投資銀行業務的德意志銀行計劃到2022年裁員1.8萬人。西班牙、英國，以及法國的銀行也裁減上千職位，以提高盈利能力。

【裁員近6萬人分布】

已披露裁員計劃的銀行中，歐洲銀行的裁員數量最多！當中包括︰

●歐洲52,424人

●亞太區513人

●中東及非洲2,487人

●北美2,769人

已披露削減職位數量的包括：

●德意志銀行1.8萬人

●桑坦德銀行5,433人

●德國商業銀行4,300人

●滙豐控股4,000人

●巴克萊銀行3,000人

●Alfabank JSC 3,000人

●KBC2,150人

●法國興業銀行2,130人

●西班牙caixabank2,023人

【新興產業亦狂炒人】

除了傳統上被稱為「百業之母」的銀行業外，一些極具發展潛力、正處於「擴張期」的新興產業也出現了裁員潮，反映全球裁員無分「舊經濟」或「新經濟」！其中，外國傳媒報道，中國電動車製造商、騰訊有份投資的蔚來汽車(美股︰NIO)在公布最新一季業績後，亦因為虧損高過預期，決定在第三季結束前將員工數目裁減至7,800人。

據了解，該公司於今年初時的員工總數目達9,900人，意味着裁員規模佔整體員工逾兩成。作為新興的科技產業，中國在電動車方面的發展並不落後於歐美，倫敦大學國王學院客席教授、專注研究能源領域的學者Nick Butler就曾經說過，電動車產業的未來在於中國！

行業前景看俏，加上獲科技巨頭騰訊投資，蔚來這次大裁員實在出乎意料。

另方面，一些市場發展逐漸成熟、開始進入「收成期」的新興產業也難逃裁員命運。本月初時，網上召車平台Uber即表示，將解僱約400名員工，被淘汰的職位屬於產品和工程部門，約佔部門人手的8%。

【印度汽車業削35萬職位】

另外，早於8月初時，有媒體報道指出，由於汽車和電單車銷量的下滑，印度汽車行業爆發了大規模裁員，許多公司被迫停止部分工廠運作，並改變了輪班制度。據行業資深人士估算，當地汽車製造商、零件製造商和經銷商，自今年4月起已裁員約35萬人。

印度汽車製造商協會(SIAM)總幹事Vishnu Mathur亦表示，最近大約一年，印度15家汽車製造商僱用的臨時工人中，至少有7%員工失去工作。

【全球有錢人逾半看淡明年】

面對裁員潮不斷，前景真的很悲觀？有錢人這樣看！

外國傳媒報道，瑞士銀行和Campden Research對全球360個家族辦公室的負責人和高級管理層進行調查後，發表《2019年瑞銀全球家族辦公室報告》，結果顯示有55%受訪者認為，全球經濟將在2020年陷入衰退！為了避險，有42%透露正增加現金儲備。Campden估計，受訪的有錢家族管理資產達5.9萬億美元。

他們懷疑債券市場在未來10年能否提供正回報；股市將經歷巨大調整，然後表現平平無奇；過多的私募股權投資追逐過少的投資機會。有受訪者認為，目前是十分艱難的時間為家族分配資金，因可投資的機會十分少。

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