向世界錢進：投資300萬　變身葡國人

提起葡萄牙，大家第一時間總會聯想起甘冽醇香的葡萄美酒，或是美味可口的葡撻。而該國更位於歐洲大陸的西南盡頭，往西岸走，就可以欣賞臨近大西洋壯觀的景色，以及充滿地中海陽光的海灘。而擁有葡萄牙護照的話，便能以歐盟公民的身份移居歐盟成員國，若想享受如此福利，投資約300萬港元即有機會入籍。

寰宇移民顧問資深顧問黃偉康表示，現時客戶主要透過「黃金居留許可計劃」投資移民葡萄牙，所需金額由35萬歐元（約303萬港元）起跳，故大部分顧客都屬中產或以上。

自2012年，葡萄牙政府公布新移民法例，容許非歐盟國家公民在葡萄牙投資至少35萬或至少50萬歐元，便可取得葡萄牙居留權。兩種投資移民的方案，分別是投資50萬歐元房地產（不論樓齡，可包括商舖），或投資35萬歐元於三十年或以上樓齡的舊房產重建項目。以上兩種均要求主申請人年滿18歲，無犯罪紀錄（但可接受刑期不多於一年的犯罪紀錄）及擁有非歐盟國家居民的身份。

而此計劃的一大特色為主申請人可帶同配偶、18歲以下未婚子女、18歲以上未婚並全日制在讀且經濟上依賴父母的子女，以及已退休、經濟上依賴申請人的父母。換言之，一人申請便可帶同三代移民，非常符合經濟效益。

而且申請人幾乎不用「坐移民監」，只需要在首年累積居住滿七天，並且分別在第二至三年累積十四天，以及在第四至五年累積十四天逗留在當地，加上在五年後通過簡單葡語測試，同時申請永久居民身份及入籍，便可取得護照。

當成功取得永久居民身份後，申請人便可以選擇把物業售出。他稱，按照過往經驗，客戶多選擇在首都里斯本或大城市波爾圖購入房地產，而一般商舖的租金回報率更高達5至6%。

此外，他提醒，由於投資舊房產重建項目需得到當地政府認可的翻新工程牌照，故需有心理準備等待批核時間較長，甚至要二至三年才可開始放租，而租金回報約4至5%。

黃偉康亦補充，若果申請者對考取獲認可的葡語測試沒有信心，可以在購置物業之後開始準備，便可以有五年時間作充足的準備，而目前為止只有澳門提供相關認可的考試。

申請者獲得葡萄牙護照後，就可以移居至歐盟成員國，如德國及法國等。護照持有人可選擇於這些國家定居、工作，以及享有歐盟公民的學費優惠。

●港媽Like生活指數低

剛於去年12月移民當地的香港人Nars表示，自己早在2015年初次到葡萄牙視察環境，已經覺得當地各方面生活條件不俗，只是經濟比較低迷。

她坦言，過往曾考慮移民澳洲，正想透過工作移民之際，當地突然收緊相關條例，故申請便被拒絕。其後，又因有親戚居於英國，故曾考慮移民倫敦，但最後因脫歐及高稅率等不穩定因素打消念頭。與大部分人一樣，她起初曾考慮透過「黃金居留許可計劃」移居，但經過無數的資料搜集，她最終選擇透過被動收入的方式獲得簽證。目前，她更開設馬介休絮語的專頁，從事移民中介工作。

她認為，葡萄牙生活指數較其他歐洲國家低，而且天氣非常好，當地人亦非常禮貌及友善。走上街頭，縱使大家不相識，也會互相問好及打招呼。唯一須注意的是當地人生活節奏較慢，若太急速反而顯得不禮貌。

雖然她明言，當地華人不多，但不少英國及法國人均會選擇在葡萄牙退休，是一個理想的居住地。她更鼓勵有意移民者不用懼怕適應新生活，反而可以在這裏嘗試另一種生活方式。

不少人或會擔心當地治安問題，她卻表示葡萄牙一直穩居全球和平指數排名頭五位，而今年更位居三甲。她續指，在她現時居住的里斯本，晚上也非常熱鬧，即使一個女生夜歸，亦不需擔心人身安全問題。談及教育，意想不到的是，當地人非常重視階級觀念，與香港類近，亦渴望望子成龍，故強調精英制度。

當地人英語流通，到超級市場購買雜貨已能以英語溝通。當地人除母語及英語外，更會學習一門外語如法語或西班牙語等。現時，她的孩子就讀英式的國際學校，方便將來銜接大學，而當地最優秀的國際學校學費只需一萬多港元一個月，收費相對香港的相宜。

●去年樓市成交量增16%

根據歐盟委員會數據，葡萄牙2018年經濟增長2.2%，預計今年將增長1.8%，2020年增長1.7%。

在經濟增長以及移民政策的推動下，葡萄牙房價亦持續上漲。從Instituto Nacional de Estatistica的數據顯示，2018年葡萄牙房屋交易總數量比2017年同期增長16.6%，達到178,691套。截至2019年首季，葡萄牙的認可住宅許可證數量比去年同期增長接近28%，達到5,887套，2018年全年則增長約40%。

市場預期葡萄牙今年房地產市場將保持活躍，穆迪投資者服務公司更預計至2020年，房價期間將上漲7至8%。另外，市場預計里斯本租金收益回報達5.45%。

根據居外網顯示，一個位於里斯本面朝塔霍河的一房單位，面積約732呎，只需約258萬港元。另一個位於松崖度假村的單位只需433萬港元，面積約1,076呎，配備全新的高級水療及眾多休閒設施，如健身中心、網球場及高爾夫球場等。

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