散戶須知！全球逾半富豪估明年衰退　四成增現金

在金融市場，經常說要看大戶動向，目前大戶就這樣看！

外國傳媒報道，瑞士銀行和Campden Research對全球360個家族辦公室的負責人和高級管理層進行調查後，發表《2019年瑞銀全球家族辦公室報告》，結果顯示有55%受訪者認為，全球經濟將在2020年陷入衰退！為了避險，有42%透露正增加現金儲備。Campden估計，受訪的有錢家族管理資產達5.9萬億美元。

他們懷疑債券市場在未來10年能否提供正回報；股市將經歷巨大調整，然後表現平平無奇；過多的私募股權投資追逐過少的投資機會。有受訪者認為，目前是十分艱難的時間為家族分配資金，因可投資的機會十分少。

報告顯示，發達的市場股票為家族辦公室帶來平均2.1%回報，較預期低5.2個百分點；發展中市場股票回報更是-1.1%，較預期低-10個百分點。

私募股權投資是家族辦公室中所有資產類別中表現最好，平均回報率達16%；基金類的投資平均回報率11%；房地產投資平均回報率9.4%，更平均佔投資組合17%。

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