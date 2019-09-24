【拆局】內地擬推「數碼人民幣」　究竟點運作？

近年支付數碼化浪潮侵襲全球，即使各地央行機構亦紛紛跟上「潮流」。中國人民銀行早於2014年着手數碼貨幣研究，人行行長易綱周二(24日)指出，相關研究取得積極進展 ，但目前未有推出時間表，數碼貨幣目標是取代一部分流通現金，而不是替代貨幣供應。究竟呢個「數碼人民幣」點樣運作，又係咪真係會有人會用？ 等《東網》一一為你拆解！

【數碼人民幣如何運作？】

據指商業銀行或其他機構於人行存入儲備後，將可兌換同等價值的數碼人民幣，再由這些機構兌換予市民。彭據估計，消費者或企業可以於手機下載電子錢包，並透過商業銀行戶口取得數碼人民幣，有如在自動櫃員機提款，然後利用數碼人民幣於不同電子錢包轉帳支付，以獲得商品或服務。

【為何要推出數碼人民幣？】

除貨幣應用外，分析認為亦具監管及政治考慮，數碼人民幣計劃由前人行行長周小川提出，冀能保護中國交易體系免被其他虛擬或數碼貨幣支配，例如比特幣，另美國科網巨頭Facebook擬推出的數碼貨幣「Libra」亦為潛在威脅。Libra或與一籃子法定貨幣掛鈎，其中可能包括美元、歐元、日圓、英鎊及新加坡元。分析指Libra有機會強化美元地位，並削弱中國的資本管制能力。

此外，以數碼人民幣支付較易追蹤及管理支付紀錄，有助打擊洗錢及其他非法活動。貨幣應用方面，人行研究局兼貨幣金銀局局長王信指，數碼人民幣在中國主要是對現金進行一定程度的替代，將有助於改善貨幣支付功能，提高貨幣地位和貨幣政策有效性。

人行支付部門副主任穆長春早前則表示，以往電子支付工具的資金轉移必須通過傳統銀行帳戶才能完成，而數碼人民幣可脫離傳統銀行帳戶實現價值轉移，令交易環節對帳戶依賴程度大減。

【數碼人民幣與虛擬貨幣分別？】

比特幣等虛擬貨幣通常具有去中心化特質，並以區塊鏈協助及紀錄交易等特質，可於沒有「中介人」的情況下，以匿名的方式作出轉帳。不過，虛擬貨幣市場價格的波動性令其難以成為交易媒介。反之，數碼人民幣價值將會由國家信用支持，且不具有「去中心化」特質。

至於區塊鏈技術，則未確定會否獲採用，有人行官員曾表示，研究顯示區塊鏈技術或未能支持於同一時間進行龐大交易量，於去年內地購物節日「光棍節」當日，高峰時期每秒的交易要求逾9.2萬宗，遠遠超過區塊鏈技術的負荷能力。

【私隱問題與監管平衡？】

人民銀行官員曾指，銀行不會完全擁有數碼人民幣用戶的資料，不過用戶身份或與電子錢包相連，意味監管機構將有多一條渠道監察市民。穆長春早前表示，數碼人民幣要在保證交易雙方匿名的同時保證三反，包括反洗錢、反恐怖融資、反逃稅，兩者之間需取得平衡。

【市民是否願意使用？】

目前有關數碼人民幣錢包的資訊仍未詳盡，不過縱觀現有「對手」，支付寶及微信支付等已經融入市民生活，並應用於電子商貿、支付帳單及投資等各方面。有區塊鏈平台創辦人表明不看好數碼人民幣，認為現有電子支付工具便利，看不見市民轉用數碼人民幣錢包的原因。

【其他國家對自家數碼貨幣有興趣？】

世界上不少國家亦已涉足數碼貨幣領域，烏拉圭央行已推出數碼貨幣「e-Peso」試驗項目 ，而瑞典央行亦在研究「e-Krona」電子克朗項目，國際清算銀行(BIS)於今年初的調查指，全球大部分央行均正進行相關研究。

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