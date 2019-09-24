新盤UPDATES：現樓盤積極引入優惠搶客

大型新盤連環開售，購買力不斷流入一手市場，各區現樓盤亦積極引入優惠搶客，帶動整體交投氣氛向好。

●尚·珒溋錄近600張入票登記

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，該盤細單位承接料理想，亦有大手客希望認購2伙。估計本月新盤交投量可達1,300至1,500宗，可望創3個月新高。

●長沙灣愛海頌料本周上載樓書

她續稱，近日一手市場呈一定承接力，反映有剛性需求，加上項目以兩、三房開則，並為真正市區項目，而且區內配套成熟，估計可迎合龐大的換樓需求。

美聯物業首間愛海頌專門店正式開幕，該行住宅部行政總裁布少明表示，長沙灣、深水埗有63%自置物業已供滿，區內有逾7萬個分支家庭，有一定換樓需求。而近日投資客入市亦積極，約以目前區內呎租達50至60元計，估計愛海頌租金回報率可達3厘。

他又稱，隨二手業主減價，二手市場交投回升，料10月成交量回升至3,300至3,500宗。另9月份一手交投料約1,700至1,800宗，各區新盤相繼推出，料下月該市場成交量會增加。

●形薈終止交易單位加價逾兩成

發展商提價信心上升。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）位於筲箕灣的形薈，原於2017年2月以1,179.9萬元的2座20樓C室，已列明為終止買賣，價單售價剛由1,242萬調升至1,523.5萬元，加幅逾22.6%。

●高爾夫‧御苑引入3.75%及最高23萬元現金回贈促銷

發展商爭推優惠促銷現樓單位。恒基地產（00012）的粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑，更新價單引入3.75%印花稅津貼及7萬至23萬元入伙現金回贈。同時加推28伙於本周六（9月28日）起發售，折實呎價15,622至18,345元。而啟德龍譽引入720天長成交期付款計劃，亦設先住後付優惠。

●傲瀧地下特色戶逾四千萬元沽出

新世界發展（00017）的清水灣傲瀧，售出16座G樓B室，實用面積1,609方呎，成交價4,043.9萬元，呎價25,133元。項目自推出長達4年超長成交期計劃以來，9天內連沽12伙，套現逾5.8億元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。