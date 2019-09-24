華爾街投行︰市場低估了5G iPhone的競爭力

新iPhone已正式開售，惟這一代的iPhone仍未能支援5G。與此同時，蘋果公司(Apple Inc.)的其他競爭對手卻先後發布了支援5G網絡的手機，如小米9 Pro 5G，更以「超低價」3,699元人民幣起定價。外界對於Apple何時會有5G設備推出而不斷揣測。據外媒報道，華爾街投資銀行Jefferies認為，市場低估了Apple在5G市場中的競爭力。

Jefferies股票分析師Kyle McNealy及George Notter在最新一份報告中給予Apple買入評級，目標價為260美元。分析認為，目前市場對Apple首款5G iPhone系列的期望太低，低估了該公司在5G設備方面的競爭力。

該行預計iPhone的銷售將比市場預期好，目前iPhone銷量的預測中，中位數是在2021財政年度年銷售1.9億部。惟該行分析師表示，這數字比iPhone年均出貨量低9%，他們預計2021年的銷售額將達到2.08億部。

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